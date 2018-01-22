وتأتي هذه الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ضمن اتفاق شراكة بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم في السعودية ورابطة الدوري الإسباني، والهدف منها هو خوض اللاعبين السعوديين تجربة الاحتراف استعدادا لكأس العالم.

وأعلنت أندية فياريال، ليغانيس وليفانتي من الدرجة الأولى، وخيخون، بلد الوليد ورايو فايكانو في الثانية انضمام لاعب إلى كل ناد ضمن هذا الاتفاق.

والتحق الجناح الدولي سالم الدوسري بفياريال حتى نهاية الموسم، في حين حصل ليغانيس على خدمات لاعب الوسط الهجومي يحيى الشهري، وليفانتي على المهاجم فهد المولد.

وانتقل نوح الموسى إلى بلد الوليد، وعبد الله الحمدان لاعب المنتخب الأولمبي الى سبورتينغ خيخون. كذلك فعل عبد المجيد الصليهيم إلى رايو فايكانو.

وتأتي عمليات الإعارة قبل خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم في روسيا في 14 حزيران/يونيو المقبل حيث تلعب السعودية في المجموعة الاولى إلى جانب الدولة المضيفة والأوروغواي ومصر.

وتعود السعودية للمشاركة في العرس الكروي للمرة الأولى منذ عام 2006 والرابعة في تاريخها، علما بأن أفضل نتيجة حققتها كانت في مشاركتها الأولى عندما بلغت الدور الثاني في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.