وقال جان إيف لودريان لصحيفة لو فيغارو الفرنسية إن "الروس لا يستطيعون حل الأزمة بمفردهم. ينبغي إعادة إعمار سوريا يوما ما ووسائلهم لن تكفي لتحقيق ذلك" في إشارة ضمنية إلى أنهم سيحتاجون إلى الدول الغربية.

وأضاف "في انتظار ذلك، لن يشارك الأوروبيون في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار سوى في المناطق التي يسودها حكم مقبول على صعيد الحقوق الأساسية"، في إشارة إلى المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

وقدر البنك الدولي كلفة خسائر الحرب في سوريا بـ226 مليار دولار، ملاحظا في تموز/يوليو 2017 أن النزاع تسبب بـ"تمزيق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد" إضافة إلى تدمير البنى التحتية.

وتستعد موسكو لاستضافة مؤتمر حوار وطني بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في 30 كانون الثاني/يناير في مدينة سوتشي (جنوب غرب).

وعلق لودريان "لن يكون هناك سلام دائم ولا عادل (في سوريا) من دون مشاركة الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة".