وكان زكريا قد أعير من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم.

وسجل أهداف الأهلي، الذي سيواجه في ربع النهائي الفائز من مباراة الفيحاء والفتح ، سلمان المؤشر (33 و77) وحسين المقهوي (41) واليوناني يوانيس فيتفا (60) والمصري مؤمن زكريا (90 و90+2)

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول بالكامل، وأضاع خلاله أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كان أبرزها رأسية صالح العمري التي مرت بجوار القائم (13)، وكرة اليوناني فيتفا التي تصدى لها القائم (17)، قبل أن ينجح المؤشر في وضع فريقه في المقدمة إثر ركلة وصلت إليه داخل المنطقة فصوبها داخل المرمى (33).

ومن كرة عرضية أضاف المقهوي الهدف الثاني، بعد أن ارتقى للكرة ولعبها برأسه على يسار رافع الرويلي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه المطلق وأضاف هدفا ثالثا عن طريق فيتفا، الذي كسر مصيدة التسلل ولعب الكرة داخل المرمى.

وكرر اللاعب نفس السيناريو عندما كسر مصيدة التسلل ومرر الكرة لزميله المؤشر، الذي لعب الكرة داخل المرمى.

وفي الوقت القاتل، أضاف المصري مؤمن زكريا الهدفين الخامس والسادس في ظهوره الأول مع الأهلي.

وتقام الأربعاء المقبل مباراة واحدة تجمع الفيحاء مع الفتح، وتستكمل الخميس مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك بمواجهتي الباطن مع ضمك، والشباب مع الخليج.