وقال المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان: "ينوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة، وإنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا".

وتحدث حالات الإطفاء العام للشبكة القومية في البلاد من حين لآخر. وشهدت غالبية المدن في الرابع من مايو 2015، انقطاع التيار الكهربائي، بسبب عطل فني طال الخط الناقل بين الخرطوم ومروي.

وفي 27 فبراير 2017، غرقت معظم المدن السودانية بالظلام إثر انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أعطال أخرجت بعض الوحدات بنظام الحماية الآلي. وكان آخر انقطاع للتيار الكهربائي في العاشر من الشهر الجاري.