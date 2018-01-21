وقدم بنس إلى إسرائيل بعد زيارته مصر والأردن، بينما يقاطع الفلسطينيون الزيارة.

ووصل نائب الرئيس الأميركي برفقة زوجته كارين، مساء الأحد، إلى مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، ومن المقرر أن يبدأ زيارته الاثنين بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي وسط مقاطعة النواب العرب له.

وكان نتانياهو أشاد ببنس الأحد، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، مؤكدا أنه "صديق كبير وحقيقي لدولة إسرائيل".

وأوضح نتانياهو أنه سيبحث مع بنس "الجهود التي تبذلها إدارة ترامب من أجل صد العدوان الإيراني والبرنامج النووي الإيراني وبالطبع من أجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

وتشهد العلاقات الفلسطينية الأميركية توترا شديدا منذ قرار ترامب المثير للجدل في 6 ديسمبر الماضي، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967، ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويصر الفلسطينيون على حقهم باتخاذ القدس الشرقية عاصمة. وأكدوا بعد قرار ترامب أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها لعب دور الوسيط في محادثات السلام مع إسرائيل.