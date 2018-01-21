وخسر حامل اللقب مرتين في آخر 3 مباريات في الدوري، وبدأ المباراة بشكل سيء أمام ديبورتيفو المهدد بالهبوط، عندما وضع أدريان لوبيز مهاجم أتليتيكو مدريد السابق، الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 23.

لكن ريال المترنح رد بقوة ليحقق فوزه الأكبر هذا الموسم بجميع المسابقات، بفضل هدفين من غاريث بيل وناتشو فرنانديز ورونالدو، وهدف واحد من تسديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يستطع رونالدو إكمال اللعب بعدما ترك الملعب والدماء تغطي وجهه بسبب تدخل من مدافع ديبورتيفو، فابيان شار، الذي لمست قدمه رأس المهاجم البرتغالي وهو في طريقه لتسجيل هدفه الثاني، ليتقاسم صدارة هدافي الفريق في الدوري مع بيل، ولدى كل منهما 6 أهداف.

وتخطى ريال مدريد منافسه فياريال إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، لكنه ما زال بعيدا للغاية عن برشلونة المتصدر الذي يملك 51 نقطة، ويمكنه الابتعاد بفارق 11 نقطة عن أتليتيكو أقرب منافسيه، لو انتصر على ريال بيتيس في وقت لاحق من الأحد.