وسجل كل من توماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية للفريق البافاري الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن الذي صعد السبت إلى المركز الثاني.

وللمفارقة، فإن الفارق بين ليفركوزن الذي تقدم بفارق الأهداف على لايبزيغ ودورتموند، واينتراخت فرانكفورت السابع هو نقطة واحدة فقط.

وخاض بايرن ميونيخ المباراة من دون قطب دفاعه ماتس هوملس والنمساوي دافيد ألابا بداعي المرض.

وتقدم فيردر بريمن أحد فرق الذيل بشكل مفاجىء بواسطة لاعب وسطه جيروم غوندورف مسجلا أول هدف له مع ناديه بتمريرة بينية رائعة من ماكس كروزه بين ساقي حارس بايرن ميونيخ زفن أولريش (25).

لكن بايرن ميونيخ عادل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بواسطة توماس مولر الذي سيطر على كرة أمامية من جيروم بواتنغ قبل أن يسددها داخل الشباك.

ثم منح ليفاندوفسكي التقدم لبايرن ميونيخ بكرة رأسية (63)، لكن بريمن أدرك التعادل عندما سجل مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس شوله خطأ في مرمى فريقه (74).

وسرعان ما منح ليفاندوفسكي التقدم مجددا للعملاق البافاري بكرة رأسية إثر تمريرة من الكولومبي المتألق خاميس رودريغيز أيضا (77)، رافعا رصيده إلى 23 هدفا في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الهدافين في الدوري المحلي مع 17 هدفا مقابل 13 لمنافسه المباشر الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند والمرجح انتقاله إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في حال توصل الفريقين إلى اتفاق على قيمة الصفقة حيث يطالب الفريق الألماني بمبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن هدافه.

ثم حسم مولر النتيجة نهائيا في مصلحة فريقه مستغلا تمريرة رائعة أخرى من رودريغيز (84). والهدف هو الرقم مئة لمولر في البوندسليغا.

وقال مولر بعد المباراة "لم يكن تركيزي كبيرا على هذا الأمر (بلوغ المئة هدف). كنت أعرف في بداية الموسم أنني سجلت 96 هدفا وكنت آمل أن أصل إلى حاجز المئة هدف وأنا في الثامنة والعشرين من عمري".

وواصل بايرن ميونيخ عروضه الرائعة بقيادة مدربه الجديد القديم يوب هاينكيس حيث فاز في 17 مباراة من أصل 18 خاضها باشرافه منذ استلام تدريبه خلفا للايطالي كارلو انشيلوتي في تشرين أكتوبر الماضي.