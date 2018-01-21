وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت: "نحض تركيا على ممارسة ضبط النفس وضمان أن تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة (في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت مصر قد عبرت عن رفضها للعملية العسكرية التركية في عفرين، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا جديدا للسيادة السورية"، وتقويضا لجهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

كما دعت فرنسا لعقد جلسة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة التطورات التي تشهدها عفرين.