وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال قرقاش "التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا".

ودخلت قوات تركية برية الأحد الأراضي السورية مستهدفة منطقة عفرين الكردية المتاخمة للحدود التركية شمالا، في اليوم الثاني لعملية واسعة ترمي إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتزامن الهجوم البري مع غارات جوية تركية مكثفة أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، حسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.