وقال مصدر عسكري يمني إن 4 زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري اشتبكت مع 3 زوارق تابعة للمليشيات الحوثية، وتم إحراق أحد الزوارق وعلى متنه 3 من عناصر تلك الميليشيات.

كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأضاف المصدر أن العمل جار لنزع تلك الألغام بصورة عاجلة "لما تمثله من خطورة كبيرة"، وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي، بالإضافة إلى خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.