وقال المتحدث نجيب دانيش لقناة "تولو نيوز" الإخبارية، الأحد، من دون توضيح جنسيات الضحايا: "قتل 14 أجنبيا وأربعة أفغان". وقال مسؤول أفغاني في وقت سابق إن أحد القتلى من الجنسية الأوكرانية.

وهاجم مسلحون يرتدون زي الجيش اقتحموا فندق إنتركونتيننتال في كابل، وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الخاصة الأفغانية لمدة 13 ساعة، في حصار خلال الليل.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي شهد فرار 150 شخصا من نزلاء الفندق، ومحاولة بعضهم الهرب عبر النوافذ مع اشتعال النيران في أجزاء من المبنى، فيما أنقذت القوات الأفغانية آخرين.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات في كابل أكدت الوضع المحفوف بالمخاطر في المدينة، وقدرة المتشددين على توجيه ضربات تهدف إلى تقويض الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.