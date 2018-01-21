وقال سياسيون شيعة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النوابالجديد وعدم جواز تغييرها".

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان الأحد، لإقرار 12 مايو، موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.