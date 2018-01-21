أبو ظبي - سكاي نيوز عربية رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم، بحسب رويترز.
وقال سياسيون شيعة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.
وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النوابالجديد وعدم جواز تغييرها".
ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان الأحد، لإقرار 12 مايو، موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.