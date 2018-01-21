ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن المشجع تبول في زجاجة ثم أغلقها ورماها إلى جانب مرمى أليكس سميثيز، حارس كوينز بارك رينجرز.

وأوضحت "الميرور" أنه من غير المعروف إن كان الحارس سميثيز شرب فيما بعد من الزجاجة.

وأكدت الشرطة لـ"ميرور فوتبال" أنه تم إلقاء القبض على الرجل، ووجهت إليه تهمة "إلقاء أشياء على الملعب".

وأفرجت السلطات الأمنية عن الموقوف بكفالة، على أن يمثل أمام المحكمة الشهر المقبل.

وانهزم كوينز بارك رينجرز أمام ميدلسبروه بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها دانييل أيالا وجورج فريند وأداما تراوري.