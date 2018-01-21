وتشهد الصين نهضة غير مسبوقة في مجال الطرق والمواصلات، غير أن ما يثير الدهشة أكثر هو الجسور العملاقة، إذ باتت الصين، خلال العقد الأخير أو أكثر، موطنا لأطول الجسور وأغربها.

وإذا أجرينا مقارنة حول أطول الجسور في العالم، نجد أن أكثرها يوجد في الصين، غير أن هذا الأمر قد لا يستمر طويلا في ظل التخطيط الذي تضعه الدول في مجال بناء الجسور.

المعلومات المتوافرة في الإنفوغرافيك تشمل الجسور الثمانية الأطول في العالم، سواء تلك المخصصة للسكك الحديدية أو المركبات والسيارات، وبصرف النظر عما إذا كانت جسور برية أو بحرية أو نهرية، كما أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية.