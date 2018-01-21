ودان الوزراء في اجتماع طارئ عقدوه في جدة، خرق ايران القرارات الدولية واستمرارها بتزويد الميليشيات التابعة لها بالسلاح، خاصة الصواريخ الباليستية.

كما دانوا تدخل طهران في بعض بلدان المنطقة وتغذيتها النزاعات الطائفية والمذهبية.

وأكد الاجتماع دعم الرياض في مواجهة الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، ومحاسبة "من هرب الأسلحة ودرب على استخدامها".

وأكد المجتمعون التزامهم دعم الحكومة الشرعية لليمن، مشددين على أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي، ويضع حدا لمعاناة اليمنيين، وفق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.