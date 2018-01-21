ووفقا لما نقل تقرير للإندبندنت عن صيدلي يدعى نيال ويت، فإن تناول بعض الأدوية قبل أو خلال رحلة على متن الطائرة قد يعرض صحتك للخطر.

وفيما يلي بعض الأدوية التي يجب الامتناع عن تناولها:

1- بالرغم من أن التعرض لنوبة قلبية على متن الطائرة أمر لا يحدث دائما لكنه وارد، فإنه ينصح بتجنب الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو بنوبة قلبية، لاسيما حبوب منع الحمل والأدوية التي تستهدف هرمون الإستروجين.

2- يعجز عدد من المسافرين عن النوم، لأنهم يشعرون بعدم الارتياح أو لأن الطائرة مكتظة، لذلك يلجؤون إلى الحبوب المنومة. إلا أن ما لا يعرفونه هو أن هذه الحبوب تزيد من خطر الإصابة بجلطة الأوردة الدموية العميقة كما أنها تقلل مستويات الأوكسجين في الدم.

3- يختار بعض الناس مضادات الهيستامين بدلا من حبوب النوم، لكن الصيدلي نيال ويت قال إن هذه المضادات قد تكون لها تأثيرات عكسية، مثل النشاط المفروط أو الاكتئاب.

4- الرحلات الجوية من الأمور التي يكرهها بعض الناس، الشيء الذي يجعلهم قلقين وغير مرتاحين نفسيا، حيث يختارون تناول الحبوب والأدوية المضادة للقلق. وذكر نيال ويت أن هذا النوع من الأدوية يؤثر على ذاكرة الشخص ويجعله مدمنا عليها، مشيرا إلى أن خلطها مع الكحول قد يكون "أمرا خطيرا".

وكانت دراسة سابقة وجدت أن تناول الأدوية المضادة للقلق قد يجعل المستهلك يشعر بمزيد من الاسترخاء النفسي، لكنها ستعود عليه بالضرر على صحته وسلامته. ووجدت الدراسة نفسها أن بعض هؤلاء المستهلكين راودتهم رغبة مغادرة الطائرة خلال الرحلة.