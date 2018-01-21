وبالعثور على الجثتين الجديدتين يرتفع عدد من قضوا في هذه الحادثة، التي بدأت فصولها يوم الجمعة الماضي، إلى 14 شخصا، من جراء الصقيع خلال محاولتهم عبور الحدود.

وقال الجيش اللبناني قبل يومين، إنه أنقذ ستة أشخاص، توفي أحدهم لاحقا في إحدى المستشفيات متأثرا بالصقيع، كما جرى إيقاف شخصين سوريين بشبهة التورط في تهريب الضحايا.

ويوجد في لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، وفق إحصاءات نوفمبر 2017، لكن العدد يزيد عن ذلك، لأن كثيرا منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.