وقال مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إن سانشيز بات "قريبا جدا جدا" من الشياطين الحمر.

وأوضح في تصريحات عقب مباراة بيرنلي في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "أليكسيس بات قريبا كثيرا وجدا جدا .. الصفقة أوشكت على الانتهاء".

وأضاف "أنا إيجابي وأعرف أن إدارة النادي تفعل ما بوسعها.. أعتقد أن الصفقة ستكون ناجحة".

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق إن إدارتي المان يونايتد وأرسنال يجريان مفاوضات منذ عدة أيام في أفق إجراء صفقة تبادلية بين سانشيز ولاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان.

وانتقل سانشيز إلى النادي اللندني في صيف 2014 قادما من برشلونة الإسباني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يمتد عقد الدولي التشيلي مع فريق مروينيو لأربعة مواسم ونصف وبراتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني (397 ألف يورو).