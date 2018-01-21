كما أكد العاهل الأردني خلال لقائه مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أهمية حل الدولتين، على حدود عام 1967.

من جهته، أعرب بنس عن سعي بلاده لتعزيز علاقات الشراكة مع الأردن، مؤكداً احترام دور الأردن الوصي على المقدسات الدينية في القدس.

ووصل بنس الى عمان قادماً من القاهرة، حيث أكد تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين، في حال توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان نائب الرئيس الأميركي تعهد خلال اجتماعه مع السيسي بدعم الولايات المتحدة الحازم لمصر في حربها ضد المتشددين.

وقال إن العلاقات بين البلدين صارت في أقوى حالاتها بعدما شهدت فترة من الفتور.