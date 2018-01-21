وأوضح الجبير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن مناطق مختلفة من المملكة تعرضت لاعتداءات الصواريخ الحوثية، لا سيما مكة المكرمة قبلة المسلمين، وقد زاد عدد تلك الصواريخ عن 300 صاروخ.

ونوه إلى أن تلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تسعى إلى إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني، وتقوم بعمليات نهب وسرقة من خلال اعتراض 85 سفينة مساعدات وقوافل وشاحنات الإغاثة وابتزاز الشعب اليمني من خلال التحكم بتلك المساعدات.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الرياض قدمت مساعدات لليمن بحدود 11 مليار دولار أميركي.

من جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثمين في كلمته، إن هذا الاجتماع يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اعتداءات تلك الميليشيات الإجرامية.

وأردف أن الاجتماع لن يناقش فقط خطر صواريخ الميليشيات الحوثية، بل سيناقش أيضا كافة اعتداءات انتهاكات تك الميليشيات الإجرامية في الاعتداء على الملاحة الدولية وسرقة المساعدات وتجويع المدنيين وغير ذلك من انتهاكات.

