وقد انتهت هذه المعارك، السبت، بإعلان القوات الحكومية السيطرة الكاملة على المطار.

فما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا المكان؟

يعتبر مطار أبو الظهور العسكري أحد القواعد العسكرية الهامة للجيش السوري في شمالي البلاد، وثاني أكبر قاعدة بعد مطار تفتناز العسكري.

ويمتد المطار على مساحة 16 كيلومترا مربعا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وفي 2012، حاصرت المعارضة المسلحة المطار، قبل أن تستولي عليه في سبتمبر 2015.

وللمطار موقع جغرافي هام، إذ يتوسط ثلاث محافظات سورية، هي حماة وحلب بالإضافة إلى إدلب، كما يعتبر مدخلا إلى البادية من جهة الشرق.

ويبعد المطار عن مدينة سراقب، المعقل الهام للمعارضة في ريف إدلب، حوالي 23 كيلومترا، وبالتالي يعطي إمكانية لفتح الطريق وفك الحصار عن الفوعة وكفريا.

كما يبعد المطار عن نقاط سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي 17 كيلومترا.