والخطف، الذي ينفذ عادة من أجل الحصول على فدية، شائع في مناطق في نيجيريا ورغم أن أغلب عمليات الخطف تستهدف نيجيريين لكن خطف الأجانب ليس نادرا أيضا.



ونصب مسلحون مجهولون كمينا للأجانب الأربعة في طريقهم من بلدة كافانتشان بولاية كادونا إلى العاصمة أبوجا يوم الأربعاء.

وتبعد كافانتشان ما يزيد على ثلاث ساعات بالسيارة عن شمال شرقي العاصمة أبوجا. وقال متحدث باسم شرطة ولاية كادونا إنه لم يتم دفع فدية لاستعادة المخطوفين.

واستهدف خاطفون لفترة طويلة الطريق بين أبوجا وكادونا. وتعرض عالما آثار ألمانيان للخطف في المنطقة في فبراير شباط الماضي ثم تم إطلاق سراحهما بعد ذلك.