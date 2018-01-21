وأصدر الرئيس مرسوما بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيسا جديد البلدية العاصمة ليحل محل ثابت عبدي محمد.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت السبت أن محمد ورئيس الوزراء حسن علي خيري ليسا على وفاق، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب إقالة محمد من المنصب.

وجاء في بيان على موقع الحكومة على الإنترنت "بعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، قام الرئيس بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيسا جديدا للبلدية".

وقال سكان مقديشو إن قوات الأمن دخلت مكتب رئيس البلدية الليلة الماضية وسيطرت عليه. كما أغلقت القوات معظم الطرق في المدينة ولاتزال مغلقة اليوم الأحد.