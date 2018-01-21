أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمة تحمل الجنسية الألمانية من أصول مغربية، لانتمائها إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق وتقديمها المساعدة له.