وقال المصدر ذاته إن الركاب كانوا في حالة صدمة بعدما لمحوا رجال شرطة مسلحين يقتحمون الطائرة في مطار غاتويك.

واتصل طاقم الطائرة بالرقم 999 بعدما شموا رائحة الكحول تنبعث من الطيار، مما جعل الشرطة تقتحم قمر القيادة وتخرج الطيار.

وكان من المقرر أن تقلع طائرة بوينغ 777، التي كانت تحمل 300 راكبا، من المطار في الساعة 08:20 من مساء الخميس الماضي في رحلة تستغرق 11 ساعة إلى موريشيوس.

وقالت "تلغراف" إن الرحلة انطلقت الساعة 11 مساء، بعد استبدال الطيار.

وذكر متحدث باسم الخطوط البريطانية أن "الشركة أخذت المسألة على محمل الجد وقدمت كل التعاون للشرطة".

وأضاف: "نحن نعتذر من الركاب بسبب التأخير الذي حصل".