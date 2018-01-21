وقال إن الأهداف هي معاقل ومخابئ وترسانات أسلحة يستخدمهاالمقاتلون مضيفا أن نيران المدفعية استمرت من الأرض.

وكان الجيش التركي قد دفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، بولاية هاتاي جنوبي البلاد.

ووصلت التعزيزات إلى بلدة ريحانلي، في هطاي، وتضمنت دبابات وثلاث حافلات تحمل وحدات خاصة. وتأتي تلك التعزيزات عقب بدء عملية غصن الزيتون.

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أنقرة استدعت ممثلي البعثات الدبلوماسية للكويت والسعودية وقطر والأردن والعراق ولبنان لتطلعهم على آخر التطورات حول عملية عفرين التي انطلقت أمس السبت، وأطلق عليها اسم "عملية غصن الزيتون".



وكانت تركيا، أنقرة استدعت مساء السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وإيران، وأطلعتهم على التطورات في مدينة عفرين، شمالي سوريا.



وحسب مصادر دبلوماسية، لـ"وكالة الأناضول"، فإن الخارجية التركية استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والصين في العاصمة أنقرة، إلى مقرها، وأطلعتهم على معلومات بشأن عملية "غصن الزيتون".



كما استدعت الخارجية التركية ممثلي البعثات الدبلوماسية الأميركية والإيرانية والروسية لديها، وأطلعتهم على التطورات في عفرين.

وكان رئيس الوزراء التركي علي يلدريم أكد أن قوات بلاده ستنفذ ما وصفها بالأنشطة الضرورية في عفرين يوم الأحد بناء على التطورات.