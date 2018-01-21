وفاز إسبانيول وقتها على على ضيفه برشلونة بهدف نظيف ليلحق بلاعبي البارسا أول خسارة لهم هذا الموسم بعد 29 مباراة بدون هزيمة.

ورصدت "الموندو ديبورتيفو" عدد المرات التي تعرض فيها بيكيه وشاكيرا للإهانة طوال الـ90 دقيقة، إذ وصلت إلى 3 آلاف مرة.

ووفقا لموقع "سبورت 360" علق بيكيه على ما حدث له في المباراة، قائلا: "لست من يتخد القرار بالعقوبات، لكن لابد من وجود قرار ضد تلك التصرفات، حتى لا يتكرر ذلك مجددا".