وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مسقط، قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق: "يجب ألا نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك".

وأضاف: "أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه إلى ما بعد 2018".

وتوصلت أوبك إلى اتفاق في نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا أكبر منتجي النفط، لخفض الإنتاج بهدف إعادة رفع أسعار الخام التي هبطت في 2014.

وفي نوفمبر الماضي، وافقت الدول النفطية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، في ظل عودة أسعار الخام للارتفاع.