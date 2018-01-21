وسبق أن قالت السلطات إن أحد القردة العليا تلقى عدة طعنات فيما يبدو في أحدث حالة نفوق غير طبيعية لإنسان الغاب في جزيرة بورنيو موطنه الطبيعي.

وقال رمضاني مدير حماية المواطن الطبيعية بالمركز إن الشرطة والمركز توصلا بعد تشريح الجثة إلى أن 17 طلقة من بندقية هواء موجودة في جيفة إنسان الغاب، وهو ذكر، "تثبت" أنه نفق بسبب الإنسان.

وأضاف في بيان على موقع المركز الإلكتروني "نعتقد بشكل كبير أن إنسان الغاب هذا نفق بسبب تعرضه لطلقات نارية من بندقية هواء اخترقت قلبه ورئتيه ومعدته".

ويقدر صندوق (ورلد وايلد لايف) أن بالعالم 104 آلاف و700 حيوان من فصيلة إنسان الغاب الذي موطنه جزيرة بورنيو والمعروفة بوجوهه االعريضة وفرائها البني الداكن.

وتظهر بيانات من مركز حماية إنسان الغاب أن أكثر من 15 حيوانا من إنسان الغاب قتلها الإنسان أو عثر عليها نافقة في ظروف غير طبيعية منذ 2011.