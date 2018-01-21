وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا مؤثرة للمواطن سامي النعمي وهو يودع أبناءه الستة وزوجته الذين قضوا في حادث مروري أليم.

وسجلت السلطات السعودية 7 وفيات في الحادث الذي وقع بين سيارة وقلاب.

وبحسب التقارير الطبية، فإن الجثث كانت لـ3 أطفال و3 نساء، وجميعهم ابناء وبنات سامي النعيمي، كما توفيت بالحادث ذاته زوجته فاطمة ماطر.