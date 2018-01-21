وقالت وكالة الأناضول التركية إن مسلحي الجيش الحر ينفذون تلك العمليات عسكرية بدعم وتنسيق مع القوات التركية ، التي بدأت تعزيز قواتها البرية والجوية..



بالمقابل، أصيب شخص بجروح طفيفة، فجر الأحد جراء سقوط 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة "كليس" جنوبي تركيا، وفقا لمصادر محلية.



وسقطت على المدينة عند الساعة 1:40 فجرا بالتوقيت المحلي، وذكرت مصادر أن قذيفتين أصابتا منزلا فيما أصابت قذيفة ثالثة محلا تجاريًا، وسقطت الرابعة في أرض خالية.



وكان رئيس الوزراء التركي أكد أن قوات بلاده ستنفذ ما بالأنشطة الضرورية في عفرين يوم الأحد بناء على التطورات.

بالمقابل،صرح الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بروسك حسكة، بأن عشرة أشخاص قُتلوا جراء القصف التركي على منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأوضح بروسك أن الضحايا هم سبعة مدنيين، إضافة إلى مقاتلتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية. وأضاف أن الغارات أدت أيضاً لإصابة ثلاثة عشر مدنياً.