ووجهت الميليشيات لبعض زعماء القبائل اتهامات بـ"العمالة والنفاق"، بعدما رفضوا عمليات التجنيد التي طالب بها المتمردون لمواجهة قوات الحكومة اليمنية، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية".

في المقابل، اتهمت أوساط قبيلة في صنعاء ميليشيات الحوثي الإيرانية باستغلال الأسر الفقيرة، بعدما حرمتهم من مرتباتهم الشهرية، والزج بأبنائهم إلى جبهات القتال مقابل توفير مواد غذائية لتلك الأسر.

ودعت قبائل عدة في صنعاء أبنائها إلى عدم الانجرار خلف مطالب الحوثيين، الذين يواجهون مأزقا كبيرا مع استمرار تقدم قوات دعم الشرعية في عدد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

وفي مطلع يناير الجاري، أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية أجبرت شيوخ المناطق والأعيان في الساحل الغربي من البلاد على تجنيد الشباب والأطفال.

وذكرت المصادر أن تحرك المتمردين الحوثيين بهذا الاتجاه يأتي في ظل ازدياد تضييق الخناق عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى تجنيد الشباب والأطفال للزج بهم في جبهات القتال ضد قوات الحكومة الشرعية.