وهيمن ثاندر على اللقاء بالكامل ليحقق فوزه الرابع على التوالي وتعاون بول مع ستيفن أدامز (الذي سجل 25 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة) في احراز أول 20 نقطة لأوكلاهوما سيتي وأضاف وستبروك نقطتين ليتقدم الفريق 22-12 خلال الربع الأول.

وسجل إيسايا توماس 24 نقطة مع كافاليرز الذي خسر تسع مرات في 12 مباراة وأنهى ليبرون جيمس المواجهة مسجلا 18 نقطة وبات قريبا من أن يكون سابع لاعب يسجل 30 ألف نقطة في مسيرته بالدوري.

وسجل ثاندر 43 نقطة في الربع الأول في أعلى رصيد له هذا الموسم وتقدم بفارق 20 نقطة لكن كليفلاند قاوم في الربع الثاني ليقلص الفارق إلى 9 نقاط بعد ذلك.

لكن تألق الثلاثي جورج وأنطوني ووستبروك حول النتيجة إلى 76-60.

وأنهى وستبروك اللقاء مسجلا 23 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة في أقوى أداء هجومي لثاندر هذا الموسم حيث تخطى فوزه على لوس أنجلوس ليكرز عندما سجل 133 نقطة في الثالث من الشهر الجاري.