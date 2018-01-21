وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن تنفيذ العقوبة جرى يوم الجمعة أمام حشد من الناس في مدينة أتشيه.

وتم جلد العروسين بعشرين جلدة لكل منهما، باعتبار أن "التودد والتقرب" قبل الزواج، قد يكون مؤشرا على الرغبة في "ممارسة الفاحشة" بدون وجود علاقة رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات في مدينة أتشيه تفرض عقوبة الجلد على مجموعة من "الجرائم"، مثل العلاقة خارج الزواج أو لعب القمار.