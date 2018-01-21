وقالت عائلة أحمد برهوم في مدينة رفح، في بيان: إنها "قتلته بالرصاص فى مدينة رفح بعد أن أبلغتها جماعة مقاومة بأنه قدم معلومات لإسرائيل"، .



وقال البيان إن المعلومات التي وفرها أحمد سعيد برهوم لقوات الإحتلال ساعدت في توجيه ضربة جوية خلال حرب غزة عام 2014 استهدفت أعضاء حركة حماس.



وأوضح بيان العائلة إن قتله جاء “انطلاقاً من التزامنا الديني والأخلاقي وبعد تسلمنا العميل أحمد سعيد برهوم من قوى المقاومة”، بحسب وكالة رويترز



ونوه البيان إلى أن العائلة "استمعت إلى اعترافات برهوم وعاينت أدوات الجريمة التى استخدمها المذكور فى التخابر مع العدو الإسرائيلى".



واشادت حركة حماس في بيان فيه بما فعلته عائلة برهوم وقالت إنها تعتبره "دليلًا على أصالتها وعمق انتمائها"