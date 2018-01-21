وقال ماكونيل في بيان "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت غ) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه في وقت مسبق". وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة في التوصل إلى اتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفيدرالية.

وبعد عام تماما على تولي دونالد ترامب مهامه الرئاسية، دخلت الولايات المتحدة فترة من الاضطرابات السبت مع إغلاق جزئي للإدارات الفيدرالية إثر الفشل في التوصل إلى تسوية حول الموازنة في مجلس الشيوخ.

وتبادل الجمهوريون والديموقراطيون على الفور الاتهامات بتحمل مسؤولية الإغلاق وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن الديموقراطيين يبدون اهتماما أكبر بـ"اللاجئين غير الشرعيين" على حساب الجيش أو أمن حدود البلاد.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل متوجها إلى الديموقراطيين إن إغلاق الإدارات الفيدرالية "كان بالإمكان تفاديه 100%".

إلا أن زعيم هذه الاقلية تشاك شومر رد عليه إن "الإغلاق سيسمى +شلل ترامب+ لان لا أحد سوى الرئيس يمكن تحميله مسؤولية الوضع الذي نحن فيه".