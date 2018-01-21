وفي وقت سابق أجرى بنس في العاصمة المصرية القاهرة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الرئاسة المصرية أن اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومكافحة الإرهاب ومسألة القدس في ضوء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقال بنس إنه طمأن السيسي بأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس وأنها لم تصل بعد إلى قرار نهائي إزاء الحدود بين الطرفين.

وتعهد نائب الرئيس الأميركي خلال اجتماعه مع السيسي بدعم الولايات المتحدة الحازم لمصر في حربها ضد المتشددين وقال إن العلاقات بين البلدين صارت في أقوى حالاتها بعدما شهدت فترة من الفتور.

ومن المقرر أن يختتم بنس جولته الشرق أوسطية بزيارة لإسرائيل.