ونال ساينز بذلك لقبه الثاني في دكار بعدما تفوق على القطري ناصر العطية سائق تويوتا صاحب المركز الثاني. ونال بطل العالم للراليات مرتين لقبه الأول في 2010 مع فولكسفاغن.

وقرر فريق بيجو، الفائز بآخر ثلاثة ألقاب في دكار، عدم المشاركة في سباق التحمل بعد نسخة العام الحالي.

ونال النمساوي ماتياس فالكنر، وصيف بطل العام الماضي خلف زميله البريطاني سام سندرلاند، لقبه الأول في منافسات الدراجات النارية بينما هو اللقب 17 على التوالي لفريق (كي.تي.إم) بالبطولة.