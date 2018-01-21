فمن هو بلال القبي:

- جزائري الجنسية وانضم للجماعات الإرهابية منذ عام 1993 وهو بعمر 15 عاما.

- يعد من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب عبد الملك درودكال.

- كان في مهمة لإعادة تنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بعد الضربات التي تلقتها قيادات التنظيم من قبل أجهزة الأمن التونسية.

- يعتبر نقطة ارتباط بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب وتنظيم القاعدة بليبيا وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية.

- كان يتردد منذ عام 2014 على الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال القصرين.