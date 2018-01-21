أبو ظبي - سكاي نيوز عربية يعد بلال القبي أحد القيادات الرئيسية التي تنتمي مجموعة مصعب عبدالودود (عبد الملك درودكال) في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والذي قتل بعد نصب كمين من قبل الأمن التونسي لمجموعة إرهابية بمنطقة خمودة بالقرب من جبل سمامة بالقصرين.
فمن هو بلال القبي:
- جزائري الجنسية وانضم للجماعات الإرهابية منذ عام 1993 وهو بعمر 15 عاما.
- يعد من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب عبد الملك درودكال.
- كان في مهمة لإعادة تنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بعد الضربات التي تلقتها قيادات التنظيم من قبل أجهزة الأمن التونسية.
- يعتبر نقطة ارتباط بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب وتنظيم القاعدة بليبيا وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية.
- كان يتردد منذ عام 2014 على الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال القصرين.