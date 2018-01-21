بعد قضاء 62 يوما على الجليد عبرت حملة فتيات الجليد البريطانية خط النهاية في جزيرة هيركليز السبت.

وتزلج الفريق على الجليد طوال 1700 كيلومتر متوجها من ساحل إلى ساحل وهو يسير في فجوات الجليد ويجر زلاجات يصل وزنها إلى 80 كيلوغراما. وكانت درجات الحرارة الى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وأرسل الجيش البريطاني بتغريدات عن رحلتهن وقدم التهاني للفريق ووصفهن بأنهن "نساء عاديات يقمن بأمور خارقة غير عادية".

وقال وزير الدفاع غافين وليامز إن الفريق "هو إلهام لنا جميعا وهو دور نموذجي للشباب في كل أنحاء البلاد".