وقال المصدر إن بلال القبي وهو جزائري هو "الذراع اليمنى لعبدالودود" مضيفا أنه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عام قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية إن القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس وهو المكلف بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب وفرعيها في تونس وليبيا.

وكتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب بتونس ويحتمي بجبال في القصرين قرب الحدود الجزائرية.

ونجحت القوات التونسية في توجيه ضربات قوية لكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة جند الخلافة التابع لتنظيم داعش.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو زعيم عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين مما جعل الخطر يتراجع نسبيا خصوصا بعد هجمات تعرض لها متحف باردو وفندق بمنتجع سوسة قتل خلالها عشرات السياح الغربيين.