وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد أن قوات بلاده ستنفذ ما وصفها بالأنشطة الضرورية في عفرين بناء على التطورات.

وقال يلدريم "يجري إضعاف المنطقة بالمدفعية. المرحلة الأولى نفذتها القوات الجوية وتم تدمير كل الأهداف تقريبا".

وأكد متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين أن الضربات الجوية التركية قتلت سبعة مدنيين وثلاثة مقاتلين.

وأضاف المتحدث بروسك حسكة لرويترز أن أحد القتلى ينتمي للوحدات في حين ينتمي الآخران لفصيل تابع للوحدات جميع أفراده من النساء مشيرا إلى أن الغارات أدت أيضا لإصابة 13 مدنيا.

وقال الجيش التركي إن الضربات أصابت نحو 108 أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأشار مسؤول تركي كبير إلى أن الجيش السوري الحر، وهو جماعة مسلحة سورية معارضة مدعومة من تركيا، يقدم الدعم أيضا لعملية الجيش التركي في عفرين.

ولفت مسؤولون أتراك إلى أن العملية ستستمر على الأرجح باتجاه منبج إلى الشرق.

وفي واشنطن، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث مع نظيريه الروسي والتركي دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المكالمتين.

والجمعة، حذرت الخارجية الأميركية من إن التدخل العسكري التركي في سوريا سيقوض الاستقرار في المنطقة ولن يساعد في حماية أمن الحدود التركية.

ودعت تركيا إلى التركيز بدلا من ذلك على قتال داعش.