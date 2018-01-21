ورفعت الكونغو رصيدها إلى 6 نقاط مقابل 4 لأنغولا ونقطة لبوريكنا فاسو، فيما منيت الكاميرون بخسارتها الثانية في البطولة.

وأقر مدرب منتخب الكاميرون ريغوبير سونغ بارتكاب منتخبه لمجموعة من الأخطاء خلال المباراة، وهو الأمر الذي اعتبره أمرا طبيعيا "لأن اللاعبين في طور التعلم". وأكد سونغ سعادته بالأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون في البطولة، وأنه سيواصل العمل مع المجموعة لتطوير أدائها.

بدوره عبر مدرب منتخب أنغولا الصربي سردان فاييلفيزيتش عن سعادته بتمكن منتخبه من الفوز على منتخب كبير في القارة الأفريقية من قيمة الكاميرون، وأضاف أن اللاعبين طبقوا التوجيهات التي أعطيت لهم بحذافيرها "الآن يجب التفكير في المباراة الأخيرة أمام الكونغو".