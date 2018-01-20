وقاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار بنتيجة 3-1 على نيوكاسل صاحب المركز 15، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري.

من جهة أخرى، أنقذ الفرنسي أنتوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد من مأزق صعب، عندما سجل هدف المباراة الوحيد أمام مستضيفه بيرنلي العنيد، ليحافظ على المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن المتصدر سيتي.

أرسنال استطاع الانتفاض وهزيمة كريستال بالاس في ملعب الإمارات، بنتيجة 4-1، على الرغم من غياب نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي بات قريبا جدا من انتقال إلى مانشستر يونايتد.

أما تشلسي فأحرز انتصاره الأول في الدوري لعام 2018، عندما هزم مستضيفه برايتون بنتيجة 4-0، بفضل نجمه البلجيكي إيدن هازارد.

وفي مباراة أخرى، واصل ليستر سيتي مستوياته الجيدة، وحقق الفوز على واتفورد بنتيجة 2-0، ليصعد للمركز السابع بفارق الأهداف عن بيرنلي.

ويلتقي توتنهام مع ساوثهامبتون مساء الأحد، فيما يحل ليفربول ضيفا على متذيل الترتيب سوانزي في ويلز، مساء الاثنين.