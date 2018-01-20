وأحرز المغربي مراد باتنا (21) والمجري بالازس دزودزاك (60 من ركلة جزاء) هدفي الوحدة الذي أحرز اللقب للمرة الثانية بعد 2011.

واستمرت عقدة الجزيرة في البطولة التي انطلقت بحلتها الجديدة عام 2008 بعدما فشل في إحراز لقبها في أربع مناسبات سابقة.

ودخل الوحدة المباراة منتشيا بنتائجه الأخيرة ومن بينها فوزه على الجزيرة نفسه 4-2 في مباراة مؤجلة، التي جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن العين المتصدر.