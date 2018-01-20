هدف أصحاب الأرض حمل توقيع البرازيلي بيسمارك فيريرا (55).

وسيواجه القادسية في ربع النهائي الفيصلي الفائز على النجوم 2-صفر على ملعبه في الخبر.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي بشق الأنفس بعد فوزه الصعب على النهضة 1-صفر على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. سجل الهدف الوحيد محمد السهلاوي (36).

وسيواجه النصر في الدور المقبل الفائز من مباراة الباطن وضمك.

وتجاوز الفيصلي ضيفه النجوم (درجة أولى) 2-صفر على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بهدفي البرازيلي روجيريو كوتينبو (20) ومحمد مجرشي (78).