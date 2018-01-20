أبو ظبي - سكاي نيوز عربية جرد القادسية ضيفه الهلال من لقبه إثر فوزه عليه 1-صفر السبت، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
هدف أصحاب الأرض حمل توقيع البرازيلي بيسمارك فيريرا (55).
وسيواجه القادسية في ربع النهائي الفيصلي الفائز على النجوم 2-صفر على ملعبه في الخبر.
وتأهل النصر إلى ربع النهائي بشق الأنفس بعد فوزه الصعب على النهضة 1-صفر على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. سجل الهدف الوحيد محمد السهلاوي (36).
وسيواجه النصر في الدور المقبل الفائز من مباراة الباطن وضمك.
وتجاوز الفيصلي ضيفه النجوم (درجة أولى) 2-صفر على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بهدفي البرازيلي روجيريو كوتينبو (20) ومحمد مجرشي (78).