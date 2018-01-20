ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا لكنه أوضح أن "الهجوم ما يزال مستمرا"، وفق ما نقلت رويترز.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني، نجيب دانيش، وقوع الهجوم، دون أ يدلي بتفاصيل، وأوضح مصدر في أجهزة مكافحة الإرهاب أن الهجوم بدأ بانفجار ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وأورد مصدر أمني آخر، أن المهاجمين أضرموا النار في الطبقة الرابعة من الفندق قبل أن يتحصنوا في الطبقة الثانية.

وصرح نزيل لفرانس برس لم يرغب في كشف هويته "يمكنني سماع إطلاق نار من ناحية الطبقة الأولى ولكنني أجهل مكانهم. نحن مختبئون في غرفنا. أرجو أن تصل النجدة بسرعة".

وسبق أن تعرض فندق "انتركونتيننتال" في كابول لهجوم تبنته حركة طالبان في يونيو 2011 وأسفر عن 21 قتيلا.