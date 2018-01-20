في خطوة غير معتادة من متصدر الدوري الإسباني، نشر النادي نفيا لتقرير صحيفة سبورت التي أكدت رحيل المهاجم الفرنسي إلي كامب نو الموسم المقبل.

الصحيفة أضافت أن الصفقة ستتم بعد مونديال روسيا، وكانت صحف إسبانية أخرى من بينها موندو ديبورتيفو تحدثت عن مقابلة بين رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو وعائلة غريزمان في ديسمبر الماضي تمهيدا لإتمام الصفقة.

وجاء في بيان برشلونة الرسمي: "برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات الأخيرة بوسائل الإعلام حول وجود صفقة بين النادي ولاعب أتلتيكو مدريد أنتوان غريزمان. برشلونة يعبر عن اعتراضه بوجه هذا النوع من الأخبار، ويتمسك بأعلى درجات الاحترام لمؤسسة أتلتيكو مدريد".

ولم يصرح غريزمان حتى الآن حول تلك الأخبار، علما أنه سجل هدفا في مباراة فريقه السبت أمام جيرونا في الدوري الإسباني.