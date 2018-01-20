وشنت مقاتلات تركية غارات على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، السبت، بالتزامن مع دخول مقاتلين من المعارضة السورية إلى المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

من جانبه، قال الجيش التركي، إنه قام في وقت سابق، بإبلاغ موسكو وواشنطن بالعملية العسكرية وأهدافها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الطائرات الحربية التركية قصفت نقطة مراقبة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

وأكد الجيش السوري الحر، أن الضربات الجوية التركية استهدفت منطقة المالكية والقرى المحيطة بمدينة عفرين.