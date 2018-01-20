ويجري السيسي وبنس، مباحثات بشأن سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر الولايات المتحدة، كما يناقشان أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

وتضم أجندة اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية وقرار ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.

وكان بنس قد أجل جولته في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، جراء الغضب العارم من قرار نقل السفارة.